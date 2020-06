Suspeito é flagrado com droga para consumo pessoal em Jandaia

A ocorrência foi registrada às 14h40 desta quarta-feira (10) na BR-376 em Jandaia do Sul.

Durante patrulhamento pelo endereço acima citado, foi avistado um indivíduo conhecido no meio policial, o qual pesa diversas denúncias de tráfico de entorpecentes naquela região, e que o mesmo teria saído há pouco tempo da penitenciária de Piraquara onde cumpria pena pelo crime de tráfico.

Foi então dada voz de abordagem a qual foi acatada e, já num primeiro momento pôde se identificar que o mesmo trazia consigo apoiado sobre a orelha, uma porção de substância análoga a maconha embalada em forma de cigarro já preparada para consumo.

Realizada busca pessoal, foi localizado no bolso traseiro do shorts do abordado, uma certa quantia em dinheiro em espécie, divididas em duas notas diversas. Ainda foi localizado com o mesmo, já no bolso dianteiro do shorts, duas notas de dez reais dispostas de forma avulsa e ambas amassadas.

Diante dos fatos, o mesmo foi conduzido juntamente com o entorpecente até o cartório da PM para a lavratura do termo circunstanciado, e posterior a confecção, o montante em dinheiro foi devolvido ao abordado e o mesmo foi liberado.