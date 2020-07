Supostas ciganas tentam furtar objetos em residência em Jandaia do Sul

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 15h22 na Rua Castelo Branco, Conjunto Guadalajara.

A solicitante informou a Polícia Militar que duas mulheres teriam tentado furtar alguns objetos e joias do interior de sua residência. Elas bateram palma na frente da residência e quando a mesma foi na janela para verificar de quem se tratava, duas mulheres já haviam adentrado o quintal e estavam na porta da residência. Neste momento as mulheres disseram que eram da igreja católica e que estavam ali para benzer a casa.

Enquanto uma delas pedia água e a solicitante ia buscar, a outra foi adentrando todos os cômodos em busca de objetos.

A solicitante continuou observando a ação desta e a todo momento dizia que não queria que a casa fosse benzida. Quando um dos quartos que estava com a porta fechada havia sido aberto, a solicitante foi atrás para verificar o que a mulher estaria fazendo, neste instante deu por falta de algumas joias que estavam em cima do móvel do quarto, então disse para que estas devolvessem as joias ou ela chamaria a polícia.

Nisto, já haviam alguns objetos separados em cima do sofá, os quais as mulheres foram recolhendo da casa e disseram que iriam levar. Ao dizer que chamaria a polícia, uma delas se despiu para provar que não estava escondendo nenhuma joia, então a solicitante voltou ao quarto e viu as joias novamente onde estavam, confirmando que elas haviam pego mas devolveram.

Após isso as mulheres saíram do local sem levar nenhum objeto. A solicitante disse que as mesmas estavam em um carro de cor escura e que havia uma criança no banco de trás e que pareciam ser ciganas.