Summer Rock Festival acontece neste sábado em Cambira

Seis bandas prometem animar a festa a partir das 15 horas na Chácara The Wall

Destaque – Equipe gastronômica, com diferentes drinks, beers, burguers e churrasco, dará início aos trabalhos às 15 horas

A Chácara The Wall, em Cambira, é o endereço neste sábado, dia 1º de fevereiro, de muito rock, a partir das 15 horas. É o Summer Rock Festival. Serão seis bandas e o melhor do churrasco num só lugar. No line-up, Alternes, ID Pro Rock, Madeira Velha, Moby Dick, Flower Head e Power Floyd.

O organizador do evento, o músico Luiz Mareze, revela que o Summer Rock Festival será o segundo evento do gênero realizado no local e contará com um tributo à banda que deu nome à chácara. “O Power Floyd, que consiste principalmente dos integrantes da banda Retrovisor, irá prestar uma fantástica homenagem aos maiores clássicos deste (The Wall) e de outros discos do Pink Floyd”, antecipa.

A Flower Head, praticamente a banda da casa, irá tocar mais cedo desta vez. “Para quem quer curtir os grandes hinos que eternizaram os maiores festivais do final da década de 1960, a dica é chegar antes do pôr do sol, que por sinal é lindo na chácara em qualquer época do ano”, garante.

Luti, como é mais conhecido, destaca que o local tem tudo a ver com a proposta do festival, que é apresentado pela Bravo Energia. “O palco ao ar livre é cercado por paisagens naturais, permitindo o público contemplar um belo pôr do sol e aquela sensação gostosa de liberdade. A chácara também dispõe de um amplo salão de festas, em estilo rústico, perfeito para fazer aquela pausa”, diz.

Além disso, o público não precisará se preocupar com alimentação”, garante. A equipe BarBeerCue, especialista em churrasco ao ar livre, servirá, é claro, o melhor do churrasco e burguers. E para acompanhar, cervejas e diferentes drinks.

Os ingressos podem ser comprados com as bandas e também nos seguintes pontos de venda: em Apucarana na Old’s Kustom Shop e em Cambira na Imobiliária Bela Vista.

Realização – O Summer Rock Festival é apresentado pela Bravo Energia, patrocinadora oficial do evento, empresa pioneira em energia fotovoltaica em Apucarana e região. A Bravo Energia atua nos segmentos de eficiência energética e geração de energia solar fotovoltaica há quase uma década e tem por objetivo reduzir os custos para os consumidores, contribuir para a diversificação da matriz energética brasileira e reduzir o impacto ambiental causado pelo uso de combustíveis fósseis.

O festival também tem o apoio da Attack Audio System, Central de Seguros, Bomber camisetas e Cervejaria Petrópolis.

Fotos – Vinicius Moscatto – @vinimoss

Serviço:

Summer Rock Festival

Onde: Chácara The Wall/ Rodovia Florindo Picoli, KM 01, Cambira

Quando: Sábado, dia 1º de fevereiro, a partir das 15 horas

Ingressos: R$ 20,00 (antecipados)