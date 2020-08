Um caminhão tombou após se envolver em um acidente na Avenida Brasil, trecho urbano da BR 369 em Apucarana, na tarde desta sexta-feira (14).

O caminhão com placas de Telêmaco Borba, teria ficado sem freios próximo ao semáforo, onde haviam vários veículos parados. Como o motorista não conseguiu parar, ele teria jogado o caminhão para o lado, e caiu no barranco do viaduto.

Outros sete veículos teriam se envolvido.

O motorista do caminhão foi encaminhado ao Hospital da Providência.