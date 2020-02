Senhora pede ajuda após ser importunada por homem em Jandaia

A ocorrência foi registrada às 12h de quinta-feira (20) na Praça do Café em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, relatou a solicitante, que uma senhora foi até o seu local de trabalho pedir ajuda, pois estaria sendo perseguida por um homem.

No local os policiais fizeram contato com a vitima de 63 anos, a qual relatou que veio de Mandaguari e, ao descer do ônibus, um rapaz desconhecido passou a segui-la, dizendo que queria manter um relacionamento amaroso com a mesma.

Informou ainda que após alguns instantes de ter pedido ajuda para a solicitante, o homem se evadiu do local tomando rumo ignorado.

Diante dos fatos, a equipe policial realizou rondas, porém o indivíduo não foi localizado.