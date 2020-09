Autoescola Jandaia, Lions Club e Departamento de educação abrem a semana do trânsito 2020 em Jandaia do Sul com o tema ” Perceba o risco, proteja a vida”.

Segundo o professor Pedrinho uns dos pilares da educação e saber conviver, e o trânsito é o espaço social de convivência. As crianças em fase escolar e nosso projeto basilar para construir à segurança para o trânsito.

Vídeo

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3248338341952223&id=100003282673786