A ocorrência foi registrada a 01h30 da madrugada deste domingo (19).

Segundo a PM, apos solicitação via 190 informando sobre um furto de motocicleta, onde os seguranças visualizaram a motocicleta e iniciaram o acompanhamento tático conseguindo abordar o individuo e contê-lo até a chegada da equipe, foi identificado o acusado, sendo encaminhado a delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providencias cabíveis. A motocicleta foi recuperada na Rua Vereador Marcio F de Carvalho.