Segurança é agredido em estacionamento de supermercado

Ocorrência registrada às 19h54 de sexta-feira (7) na Avenida Marechal Cândido Rondon em Jandaia do Sul.

Relatou o solicitante para a Polícia Militar que é funcionário do supermercado e exerce o cargo de segurança, que nesta data um indivíduo estacionou o veículo Fiat Uno de cor cinza, na rampa do estacionamento do supermercado impedindo a passagem de outros veículos, momento em que ele pediu para que retirasse o veículo do local e o filho do motorista se aproximou e ambos agrediram o segurança com socos.

Ao chegar no local, a equipe se deparou com xxx agredindo seu pai xxxxxxxx, o qual estava no interior do veículo Fiat Uno em visível estado de embriaguez e muito alterado, e diante da vontade de representar criminalmente contra xxxx e xxxxxx, as partes foram encaminhadas até a sede da segunda Cia PM Jandaia do Sul para confecção do TCIP. Perguntado as partes se tinham testemunhas a respeito dos fatos, xxxxxx disse que sim, apresentando o sr. xxxxxxxx xxxxxx, e ainda um vídeo das câmeras de segurança.

Os noticiados por sua vez relataram não possuir testemunhas.