Saúde de Jandaia já contabiliza 14 casos de dengue e organiza “Arrastão da Conscientização”

O Departamento de Saúde através do setor de Vigilância Epidemiológica realizou na manhã da última sexta-feira (21), uma reunião sobre a Dengue, onde foram convidados profissionais de saúde, lideranças comunitárias, departamentos da prefeitura, entidades, autoridades e instituições do município.

Durante a reunião, foram abordados, alguns dados epidemiológicos do Paraná e município sobre a Dengue, destacando o número de pacientes atendidos com suspeita da doença, que são 119, e 14 casos já confirmados.

Também foram definidas estratégias individuais e em grupo como forma de prevenção.

No dia 28 de fevereiro será realizado o Arrastão da Conscientização no comércio e empresas do município e no dia 29 de fevereiro com a população.