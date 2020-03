São Pedro do Ivaí: Mulher agredida com martelada e homem esfaqueado por ex

Às 14h24 deste domingo (29) na Avenida Guaíra em São Pedro do Ivaí a equipe policial foi acionada, onde segundo informações, uma mulher teria sido agredida pelo seu marido com uma martelada na cabeça. No local os policiais foram informados por populares, que a vítima havia sido socorrida e levada para o hospital e que o agressor teria se evadido.

A equipe realizou patrulhamento no intuito de localizar o agressor através das característica repassadas, entretanto ele não foi encontrado.

No hospital a mulher confirmou que seu marido, sem motivos aparentes, teria lhe agredido com uma martelada na cabeça. A vítima permanece em observação no hospital e passará por exames posteriores para avaliar a gravidade da lesão.

Já às 17h na Avenida Romeu Domingues de Oliveira, um indivíduo foi esfaqueado.

No local a equipe policial foi informada que a vítima havia sido socorrida, desse modo, deslocou ao Hospital, onde foi feito contato com o senhor xxx, que relatou que sua ex namorada teria lhe atacado e desferido uma facada nas costas, porém o mesmo não informou a motivação do fato.

De posse das informações, a equipe deslocou até a residência da senhora xxx, localizada nos fundos da casa da vítima, onde a mãe da agressora informou que a autora teria se evadido e que posteriormente iria procurar a Polícia.