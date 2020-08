Sala do Empreendedor conquista Selo Ouro de Referência em Atendimento 2019

Inaugurada em Dezembro de 2015, parceria entre Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul e Sebrae, a Sala do Empreendedor incentiva a legalização de negócios informais que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 123/06, também conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Além de facilitar a abertura de novas empresas e regularizar as atividades informais, a sala também oferece serviços aos Microempreendedores Individuais (MEI).

A Sala do Empreendedor de Jandaia do Sul está comemorando mais uma grande conquista: o Selo Ouro de Referência em Atendimento 2019. Este é o terceiro ano consecutivo que o município participa da avaliação para a obtenção do Selo concedido pelo Sebrae/PR.

Na referência de 2017 conquistamos o Selo Ouro e na de 2018 fomos premiados com o Selo Prata e na premiação de 2019 conquistamos novamente Selo Ouro. Mais uma vez temos o privilégio de receber este reconhecimento do nosso trabalho. Nosso objetivo maior é o de atender com excelência, e temos conseguido manter um alto nível de referência.

O objetivo do Selo de Referência é reconhecer a rede de parceiros pelo desempenho no atendimento aos empreendedores e empresários, na promoção da sustentabilidade e competitividade dos pequenos negócios.

Entre os serviços prestados estão as alterações de dados, alvarás, atendimentos do Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), inscrições de MEI, boleto DAS (INSS/ICMS/ISS), bombeiros, catálogos virtual do portal, certificado de MEI, certidão negativa de débito (CND), CNPJ de MEI, consulta prévia, créditos, declarações anuais, cursos, palestras, abertura de empresas, informações sobre o MEI e nota fiscal de MEI para comércio e indústria e para serviços do ISS.

Suceli Revelini Varéa – Agente de Desenvolvimento Local