Ruas de Jandaia do Sul recebem recapeamento asfáltico

A Prefeitura de Jandaia do sul segue realizando recapeamento nas ruas da cidade. A intenção é deixar as ruas em melhores condições de tráfego e garantir uma cidade mais bonita para todos, segundo a assessoria de imprensa .

Ainda segundo a assessoria, “o recape asfáltico é importante para melhorar a locomoção das pessoas na cidade, dando mais segurança e qualidade de mobilidade para pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores de veículos”.

Todas as ações de recapeamento estão sendo feitas com recursos próprios do município.

Os lugares que já receberam o recapeamento foram o Jardim Moretti, Residencial Oásis, rua próximo entrada do campo de futebol e Rua Agostinho Chaves. Outras ruas em diversos pontos da cidade ainda receberão a lama asfáltica.