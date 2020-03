Homem reage a tentativa de roubo na zona rural de Jandaia

A ocorrência policial foi atendida na noite de domingo (15).

Segundo a PM, o solicitante informou que seu amigo estava amarrado em seu próprio sítio e que poderia ter sido vítima de roubo. A equipe policial deslocou até o distrito de São José e encontrou o solicitante que levou a equipe até o endereço em que a vítima estava, e chegando foi avistado um homem sentado e um senhor ao lado.

O solicitante, de pronto já informou quem é seu amigo, e que seria a vítima, sendo então dada voz de abordagem ao homem que estava sentado, que a vítima informou que ele teria tentado roubá-lo juntamente com outro homem que se evadiu do local, mas que a vítima reconheceu.

A vítima relatou que os algozes trabalhavam para ele construindo uma casa, e que no momento em que a vítima fez um vale, ambos tentaram roubar sua carteira, vindo então a entrar em luta corporal, sendo que a vítima para se defender, teve que utilizar um pedaço de madeira vindo a ferir os agressores, e que a vítima também foi ferida nas mãos, e que um evadiu-se em meio ao matagal, e conseguiu conter apenas o acusado, que se encontrava com algumas lesões.

Diante dos fatos, as partes envolvidas foram encaminhadas até a Delegacia de Jandaia do Sul, onde após checagem via sistema foi constatado que o acusado possui um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca da Vara Criminal de Jandaia do Sul, sendo então dado fiel cumprimento ao mesmo.

Devido aos ferimentos, o acusado foi atendido pela equipe do SAMU na Delegacia de Jandaia do Sul e posteriormente encaminhado até o Hospital da Providência em Apucarana, sendo escoltada por uma equipe policial da cidade de Apucarana.