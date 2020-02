Roubo a mercado em Novo Itacolomi

No final da tarde de quarta-feira (19) houve um assalto a Mercado na Rua Aleixo Francisco dos Santos em Novo Itacolomi.

As vítimas disseram a Polícia Militar que dois elementos adentraram ao local trajando roupas escuras e ambos de boné, onde um deles estava munido de arma de fogo aparentemente pistola, sendo a proprietária, o esposo e alguns clientes rendidos, enquanto o outro elemento permaneceu na porta de entrada do mercado segurando uma arma aparentando também ser pistola.

De acordo com as vítimas foi subtraído do estabelecimento a quantia aproximada de R$ 800,00 (oitocentos reais) e uma camionete Toyota Hilux de Cor Branca.

Os indivíduos tomaram sentido ao Distrito de Sete de Maio e desapareceram.