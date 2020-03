Rotary realiza doação de 26 cadeiras de rodas

Neste sábado (07/03) o Rotary Club de Jandaia do Sul fez uma passeata para apresentar a comunidade mais um projeto, a doação de 26 cadeiras de rodas, sendo 23 para Jandaia e 3 para Marumbi, totalizando aproximadamente R$ 26.000,00

Esse projeto foi realizado em parceria com a ONG Norte Americana Free Wheelchair Mission, ANPR (Associação Norte Paranaense de Reabilitação), Distrito 4.630 do Rotary Internacional e Rotary Club Maringá Parque do Ingá.

As cadeiras de rodas são especificamente para cadeirantes que utilizam a mesma de modo permanente.

Esse projeto iniciou a aproximadamente seis meses, com o cadastro dos cadeirantes, realização das medidas do usuário, onde através disso vieram as cadeiras de rodas nas medidas específicas de cada beneficiário.

O presidente do Rotary Club de Jandaia do Sul, Rodrigo Dias Batista, diz: “é muito bom fazer o bem, através do Rotary conseguimos doar para a comunidade 26 cadeiras de rodas, com essas cadeiras as pessoas beneficiadas poderão ter uma melhor locomoção, muitas pessoas não conseguem sair de casa porque não possuem uma cadeira de rodas adequada, com esse projeto, vamos conseguir uma melhor socialização dos cadeirantes com a sociedade”.

Esse lindo projeto só foi possível, graças a toda comunidade que abraça todas as promoções que o Rotary organiza comprando os cartões.



O presidente do Rotary, ressalta ainda o apoio de todos os rotarianos e rotarianas, senhoras da ASR, Rotaract e Rotakids pelos serviços prestados de forma voluntária ao Rotary e também a parceria com as empresas Cidadãs de nosso município (Jamel – Café Jandaia – Metafa – Clínica Médica Dr. Joel Severino Chaves, Janbonés, Pneus Jandaia, Paschoal Pescados, Agro Brasil Chemical, Sicredi e Ultragás Jandaia.