O Rotary Club de Jandaia do Sul preparou no último domingo (07/05) a sua II Feijoada da Amizade. O evento foi o maior sucesso.

O valor arrecadado com a promoção será destinado para a compra de alimentos para ser distribuído para famílias carentes do nosso município.

O presidente do Rotary Club de Jandaia do Sul, Rodrigo Dias Batista agradece imensamente a todos que colaboraram com a compra dos cartões, os associados do clube, ASR, Rotaract, Rotakids e voluntários.