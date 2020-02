Rotary Club de Jandaia realiza o “Rotary Day”

No último sábado (15/02), o Rotary Club de Jandaia do Sul realizou o Rotary Day na Praça do Café, evento organizado mundialmente em comemoração ao aniversário da fundação do Rotary Internacional, completando neste ano, 115 anos de história.

O evento em Jandaia contou com diversas atrações, onde as crianças puderam brincar na cama elástica, piscina de bolinha, fazer o cabelo maluco e ainda comer pipoca, algodão doce, pirulitos e balas.

O presidente do Rotary Club de Jandaia do Sul, Rodrigo Dias Batista, agradece toda a comunidade de Jandaia que puderam participar do evento e ainda ressalta o apoio das Empresas Cidadãs que tanto contribuem para o clube.