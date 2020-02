Rotam aborda dois com drogas e apreende moto em Jandaia

Jovens de 19 e 22 anos foram encaminhados a delegacia

Na noite de quinta-feira (13) a equipe ROTAM realizava patrulhamento na Rua Marumbi em Jandaia do Sul quando avistaram uma motocicleta Honda CG 125 na cor branca sendo ocupada por dois indivíduos os quais, ao avistar a viatura policial militar devidamente caracterizada, desenvolveram maior velocidade demonstrando querer se evadir da equipe policial.

Neste momento foi então acionado os sinais sonoros e luminosos da viatura (sirene e giro flex) iniciando-se acompanhamento tático, sendo possível realizar a abordagem.

Realizada a busca pessoal nos indivíduos, nada de ilícito foi localizado, contudo ao lado da motocicleta foi localizado um maço de cigarros o qual, ao ser aberto, foi identificado que o conteúdo se tratava de uma porção única in natura de substância análoga a maconha envolta em plástico transparente.

Realizada a checagem documental do condutor da motocicleta foi apurado que o mesmo não possui CNH, e que o último licenciamento da motocicleta constatado seria do ano de 2016.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos com o entorpecente até o Cartório PM para a lavratura do termo circunstanciado e a motocicleta foi apreendida no pátio do DETRAN devido aos débitos, sendo confeccionadas as notificações cabíveis.