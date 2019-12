Após varias solicitações na noite domingo (29) de que estava ocorrendo uma briga no na Rua Emílio Parra, na piscina, policiais de Bom Sucesso e Jandaia do Sul foram ao local, onde já não havia mais nenhum dos envolvidos no local.

Em contato com o solicitante, este relatou que foi uma briga generalizada com aproximadamente 50 pessoas se agredindo entre si. Relatou ainda que constantemente ocorre festas no local que perturbam a vizinhança.