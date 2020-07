Residência é atingida por disparos da região da Vila Rica

Às 18h58 de quinta-feira (9) a equipe da Polícia Militar foi solicitada para comparecer na BR-376 em Jandaia do Sul onde houve disparo de arma de fogo contra uma residência.

No local, em contato com os proprietários da residência, alegaram que não visualizaram os autores dos disparos, apenas ouviram os disparos e posteriormente viram as marcas na parede externa e interna da casa. Havia uma marca de disparo no portão, uma marca na janela e três marcas na parede, onde um deles transfixou e atingiu uma parede de madeira que divide a cozinha da sala.

No quintal da casa foram localizados três pedaços de projétil, os quais foram entregues na Delegacia de Polícia Civil. Os mesmos foram devidamente orientados.

Fora realizado rondas no local e bairros adjacentes, porém nada foi localizado.