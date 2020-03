A vítima, de 36 anos, relatou a Polícia Militar que se ausentou de sua residência no sábado por volta das 18h e quando retornou no domingo percebeu que a janela da cozinha que fica nos fundos da residência estava arrombada e que do interior teriam sido subtraídos alguns objetos.

Diante dos fatos a vítima foi orientada sobre as devidas providências.