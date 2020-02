Residência é arrombada na noite de sábado no Jardim Moretti

A Polícia Militar foi chamada na Rua José Moretti, no Jardim Moretti em Jandaia do Sul na noite de sábado (22) onde segundo o solicitante havia saído e, ao retornar, notou que a casa fora furtada.

No local em contato com as vítimas, relataram que saíram da casa por meia hora e ao retornar perceberam que a janela de blindex do quarto dos fundos foi arrombada e arrancada a grade de proteção, onde foi subtraído do referido quarto uma bicicleta, dinheiro, documentos pessoais e cartões de banco da namorada do solicitante.