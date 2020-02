Rede municipal de ensino está preparada para a volta às aulas

Rede Municipal de ensino está preparada para recepcionar os alunos, as aulas iniciam no dia 05/02, mais de 1.780 alunos estão matriculados.

Preparação das Escolas

Todas as escolas e CMEIS passaram, por uma série de benfeitorias para melhor atender as crianças. Outras melhorias ainda estão sendo realizadas nos próximos dias. “Queremos nossas crianças em ambientes agradáveis e receptivos, dessa forma, pensamos em estratégias que garantam a qualidade de vida dos alunos e também dos professores dentro do ambiente escolar”, Diz a Diretora do Dpto de Educação Jucimara Tomazini.

Dentre as ações já realizadas estão: Pinturas, troca de pisos, telhado, toda infraestrutura interna e externa.

Professores e Educadores

Responsáveis por levar o conhecimento aos pequenos, a Prefeitura de Jandaia do Sul se preocupa com a preparação de seus professores e educadores, que recebem ao longo do período letivo formação continuada, através de grupos de estudos, palestras e oficinas, com profissionais capacitados e formados na área da educação. No ano de 2020 já estão programadas formações referentes a BNCC (Base Nacional Currícular comum) . Jandaia do Sul conta hoje, com 58 educadores, 112 professores, 1 nutricionista, 1 psicóloga, 1 psicopedagoga e 1 fonoaudióloga.

“Tudo preparado com o objetivo de oferecer as nossas crianças uma educação de qualidade atualizada, para que possam se tornar humanos de sucesso e capazes de transformar sonhos em realidade” Diz : Jucimara Tomazini (Diretora do Dpto.Educação)

Os professores retornaram às atividades no dia 03 de fevereiro para planejamento de aulas e formação pedagógica.

Kit Escolar

Outro diferencial realizado pela Prefeitura de Jandaia do Sul são os kits contendo Material e uniformes escolares para todos os alunos matriculados da rede municipal. Neste ano, o processo de contratação da empresa responsável já foi realizado, inclusive, as peças já estão sendo confeccionadas. A previsão é de que até o fim de fevereiro os alunos recebam seus kits.