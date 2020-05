Recurso de R$ 96 mil para UBS de Jandaia do Sul

O município de Jandaia do Sul recebeu recurso no valor de R$ 96.619,00 para ampliação da Unidade Básica de Saúde Lázaro de Paula, cujo a obra já está em execução.

O valor conquistado pelo Vereador Lauro Junior em 2018 junto ao então Deputado Federal Osmar Serraglio vai melhorar as condições de trabalho dos Profissionais de Saúde com salas mais adequadas, além de oferecer um ambiente mais estruturado a comunidade do Jd. das Flores, Jd América, Jd Lino Marchetti, Vila Paião, Vila Batista, Jd Imperial, Jd Araucária, Residencial Esteves e Parque das Palmeiras.

Além da ampliação, a UBS receberá melhorias no restante do prédio, revitalizando assim por completo a Unidade Básica.

Segundo a Secretária de Saúde Elza Ferraz e o Engenheiro João Maximiano, a conclusão da obra está prevista para o mês de agosto e trará um atendimento ainda mais humanizado aos moradores de toda região.

O Vereador Lauro Junior e o Prefeito Ditão agradecem o empenho do Ex Deputado Federal Osmar Serraglio em contribuir com a saúde de Jandaia do Sul. A obra será finalizada no momento em que o município precisa se adequar a novas formas de atendimento, com local mais arejado e com mais qualidade a população.