Rápida intervenção da Defesa Civil evita incêndio em casa de Madeira

Uma casa de madeira por pouco não foi atingida por um incêndio de mato, no início da pista de caminhada, na região da Vila Rica por volta das 23h30 desta sexta-feira (24).

No momento em que uma equipe atendia outra ocorrência com a ambulância, o Agente Rodrigo Lopes, recebeu a solicitação e foi ao local com o caminhão ABT, conseguindo conter o fogo antes que atingisse a casa.

Devido ao clima seco, falta de chuvas e ventos fortes, o inverno é o período do ano em que mais são registrados incêndios ambientais.