Rapaz é agredido e roubado em Jandaia

Conforme a PM, Durante patrulhamento pela área central de Jandaia do Sul por volta de 1h45 da madrugada desta segunda-feira (30), a equipe foi abordada por um cidadão que pediu para não se identificar, relatando que teria presenciado uma briga onde cerca de quatro pessoas estavam agredindo um outro rapaz com socos, chutes e com um capacete e após se encerrarem as agressões a vítima correu sentido a Praça do Café.

Os policiais localizaram a vítima, que informou ter sido roubado, onde quatro ou cinco pessoas teriam começado a agredi-lo com socos, chutes e com golpes com um capacete em sua cabeça e enquanto ele se defendia algum dos agressores pegou o aparelho celular da marca Asus Zenfone 5, de cor branca, que estava em sua cintura e neste momento ele conseguiu correr do local.

Em posse destas informações, policiais realizaram buscas nas proximidades onde foi possível localizar um grupo de três rapazes e uma moça, onde um deles estava segurando um capacete, igual ao que a vítima teria relatado, sendo assim foi dada foz de abordagem aos mesmos e foram todos submetidos a busca pessoal onde foi encontrado com um deles o celular da vítima.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos abordados que foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para serem tomadas as medidas cabíveis.