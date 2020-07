Rádio e pertences são furtados de veículo em Jandaia

Às 14h48 de quinta-feira (2) a Polícia Militar foi chamada Na Rua Professor Roberto Rezende Chaves, centro, onde segundo informações do solicitante de 20 anos, por volta das 10h teria deixado seu Veículo VW Gol de cor Bege estacionado e trancado nas proximidades do seu local de trabalho e que por volta dás 14h30 percebeu que a porta do veículo, estaria aberta de onde acabou sendo furtado um Rádio da marca Pionner de cor preto e vermelho, juntamente com uma mochila e uma mangueira pra uso de narguilé.

Os policiais realizaram patrulhamento nas proximidades do local citado, no intuito de avistar suspeitos de terem cometido o furto, porém ninguém foi localizado.