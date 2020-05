R$ 300 mil destinados a Saúde de Jandaia do Sul

Deputado Federal Luizão Goulart (Republicanos) destina recursos para Jandaia do Sul, através de Emenda parlamentar para área de Saúde do município.

O total é de RS 300.000.00 (Trezentos mil reais) através do Ministério da Saúde, para ajuda no custeio de serviços de atenção básica em Saúde. O valor já se encontra disponível, foi depositado para a Prefeitura de Jandaia do Sul no último dia 28/04/2020.

Esta verba foi um pedido solicitado através do Sr. Fabiano Goulart e do Sr. Zé da Gruta, que estão em conversas diárias com o Deputado, buscando sempre mais recursos, para que a população de Jandaia tenha sempre uma melhor qualidade de vida e para o desenvolvimento do Município.