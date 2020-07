Prorrogação da taxa da rede de esgoto

Através de uma solicitação feita pelo Sr. Zé da Gruta, junto ao Governo do Estado, foi atendida a solicitação que visa a PRORROGAÇÃO da TAXA DE REDE DE ESGOTO do Bairro Jardim das Flores por mais 90 Dias, com possibilidade de extensão até Janeiro de 2021.

Devido ao seu bom relacionamento e influência junto ao Governo do Estado, e os Secretários de Governo, todas as solicitações feitas pelo Sr. Zé da Gruta são prontamente atendidas.

‘Essa era uma das solicitações que a população estava reivindicando, e com o auxílio, conseguimos juntos mais esse benefício’. Agradecemos a todos.