Projeto Água Limpa em Jandaia do Sul

No último sábado (30) o Vereador Lauro Junior esteve acompanhando o trabalho de proteção de nascente, através do projeto ÁGUA LIMPA, na propriedade do Advogado César Moreno.

Um projeto coordenado pelo professor da Unopar de Arapongas Dr. Ricardo Silva e executado pelos alunos do Curso de Agronomia, teve a parceria dos agricultores local e também da Cooperval.

“Precisamos intensificar e fomentar o projeto Água Limpa em todo o município de Jandaia do Sul, considerando que temos muitas nascentes e existe a necessidade de preservar nossa água e nosso solo”, frisou o Vereador Lauro Junior.