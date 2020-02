Professores da rede municipal participam da Formação Continuada

Estive presente toda a equipe educacional da rede municipal de ensino, na manhã desta segunda feira (03) no centro de convivência de Jandaia do Sul onde foram recepcionados com um delicioso café da manhã, organizado pelo Departamento de Educação juntamente com a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul.

Na oportunidade houve palestra com a professora Kátia Basiqueto.

O principal objetivo da ação é o de motivar a equipe pedagógica da rede municipal, neste início de ano letivo, dando continuidade à sua qualificação profissional e apresentando propostas de inovação nas práticas pedagógicas, tendo em vista o planejamento das atividades educacionais previstas para o ano de 2020, “Todos Unidos em Prol a Educação do Município”.

O prefeito Ditão falou sobre as reformas feitas nas escolas e CMEIS, além da frota escolar, que passaram por manutenções e estão apropriadas para transportar os alunos durante todo o ano letivo.