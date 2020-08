PRF registra grave acidente no Contorno Norte de Maringá

O condutor do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Na noite deste sábado, 22, por volta das 20h30, no km 13,5 da BR 376, contorno Norte de Maringá, agentes da Polícia Rodoviária Federal, PRF, foram acionados para atender a um grave acidente de trânsito envolvendo um veículo e uma carreta bitrem.

Um VW/Polo com placas de Paiçandu, conduzido por um homem de 43 anos, colidiu violentamente na traseira de uma carreta. Ambos transitavam no sentido Maringá a Sarandi.

Com a violência do impacto, o condutor do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor da carreta não se feriu, ele foi submetido ao teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool.

Um princípio de incêndio foi registrado no veículo, contigo por outro condutor que passava logo após o acidente.

Equipes da PRF, socorristas, da polícia científica, do IML e de guincho, compareceram no local, para registro do acidente, socorro à vítima, perícia, remoção do corpo e guinchamento do veículo, respectivamente.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o remeterá à autoridade policial.