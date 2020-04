PRF registra grave acidente em Apucarana

A Polícia Rodoviária Federal de Apucarana registrou um grave acidente envolvendo uma camioneta Mitsubishi Outlander e uma motocicleta Suzuki na manhã desta quarta-feira (08) na rodovia BR-376, cruzamento com a Rua Firman Netto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu realizaram o atendimento do motociclista, que estava em estado grave, com trauma de tórax e fratura de fêmur, sendo encaminhado até o Hospital da Providência. A condutora da camioneta nada sofreu.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela PRF, mas tudo indica que um dos condutores avançou o sinal vermelho do semáforo, fator determinante da colisão.

A moto é de Apucarana.