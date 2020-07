PRF recupera em Mandaguari Mitsubishi Triton furtada em Porto Alegre

O condutor foi preso em flagrante

No início da manhã deste sábado, 18, por volta das 09h40, agentes da Polícia Rodoviária Federal, PRF, em fiscalização no km 201 da BR 376, defronte à Unidade Operacional da PRF, abordaram uma camioneta MMC/Mitsubishi L200 Triton, que seguia sentido Londrina a Maringá.

Iniciado a fiscalização, os agentes constataram divergências nas informações prestadas pelo condutor, um homem de 42 anos, com os dados existentes nos sistemas de consulta.

Após, houve uma fiscalização minuciosa focada nos sinais identificadores do veículo, resultando na descoberta que tanto as placas que esta camioneta ostentava como o documento CRLV apresentado, eram falsos. Descobriu-se que este utilitário foi furtado no dia 08 de julho de 2020, em Porto Alegre/RS.

Além do condutor, outras quatro pessoas o acompanhavam, todas da mesma família.

Questionado pelos agentes, o motorista afirmou ter adquirido esta camioneta na região de Londrina, pagando preço de mercado, afirmou ainda desconhecer sua origem ilícita.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Maringá, já os demais ocupantes, após qualificados, foram liberados.

Ele responderá em tese, pelos crimes de adulterações de sinais identificadores do veículo, apresentação de documento falso e receptação.

Em balanço divulgado no início deste mês de julho pela Assessoria de Comunicação da PRF, somente nos primeiros seis meses deste ano, 311 veículos foram recuperados por agentes da PRF, nas estradas federais do Estado do Paraná.