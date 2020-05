PRF recupera em Mandaguari carro roubado em Caxias do Sul (RS)

O condutor, acompanhado de uma senhora, foram presos em flagrante

Roubado há pouco mais de três meses, na cidade Gaúcha de Caxias do Sul, o veículo, um utilitário I/Mitsubishi, modelo ASX, de cor branca, emplacado nesta mesma cidade, foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), por volta das 11h30 de hoje, (06), defronte a Unidade Operacional em Mandaguari.

O condutor e passageira, com 48 e 45 anos, respectivamente, apresentaram certo nervosismo com a fiscalização, gerando desconfiança por parte dos agentes da PRF.

Iniciado a fiscalização minuciosa, os agentes descobriram que o documento (CRLV) apresentado pelo condutor era falso, juntamente com as placas que este veículo ostentava. Descobriram ainda que no dia 02 de fevereiro deste ano, este veículo foi tomado de assalto na cidade de Caxias do Sul-RS.

Questionado pelos agentes, o condutor confessou que foi contratado em Palhoça-SC, para levar este veículo até Loanda, região noroeste do Estado do Paraná e que por não possuir CNH, convidou a senhora que o acompanhava para a empreitada criminosa.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados à carceragem da Polícia Civil de Mandaguari. Eles poderão responder pelos crimes de receptação, com pena de 1 a 4 anos de reclusão e apresentação de documento falso, com pena que varia de 2 a 6 anos de reclusão.

Desde janeiro, a Polícia Rodoviária Federal já recuperou em território paranaense 216 veículos roubados ou furtados. Outros 186 veículos adulterados foram apreendidos no período.

Vítimas de furto ou roubo de veículos podem cadastrar o crime logo após o fato no Sistema Nacional de Alarmes (Sinal) da PRF, através do endereço www.prf.gov.br/sinal. O cadastro, que também pode ser feito pelo telefone de emergência 191, não substitui o boletim de ocorrência da Polícia Civil.