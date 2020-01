PRF prende em Mandaguari bandidos que assaltaram em Loanda

A PRF prendeu, na tarde desta quarta-feira (29) em Mandaguari, três indivíduos que assaltaram uma loja de celulares em Loanda. O fato deu-se na BR 376, KM 200,9, quando os policias rodoviários federais, já alertados sobre o assalto, visualizaram e abordaram o veículo envolvido, um FORD KA branco.

Junto com os indivíduos foram encontrados 34 celulares, 2 chromecast, 3 caixas de som JBL e mais alguns itens eletrônicos. Também foi apreendida, junto com eles, uma arma de fogo, calibre 9Mm e 36 munições do mesmo calibre. Ambos foram encaminhados para Polícia Civil de Mandaguari.