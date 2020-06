PRF flagra motorista de ônibus dirigindo sob a influência de álcool em Apucarana

Na manhã desta quinta-feira (25), por volta das 12h00, no km 237, da BR 376, no contorno sul, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizavam ronda ostensiva quando visualizaram um ônibus com placas de Bom Sucesso-PR, conduzido por um homem de 55 anos, realizando ultrapassagem em local proibido pela sinalização.

O condutor realizou teste de etilômetro que acusou que estava dirigindo sobre influência de álcool, com índice de 0,11 mg por litro de ar expelido pelos pulmões. Foram lavrados os seguintes autos de infração: um que acarretará a suspensão da CNH por 12 meses e multa no valor de R$ 2.934,70 (alcoolemia), e outro pela ultrapassagem em local proibido no valor de R$ 1.467,35.

O veículo era ocupado por 13 pessoas, todas funcionárias de uma empresa localizada no contorno sul, que estavam deslocando para o almoço.

Após a apresentação de outro condutor devidamente habilitado o veículo foi liberado para prosseguir viagem.