PRF e Denarc apreendem grande quantidade de maconha em Mandaguari

Droga era transportada em meio a 30 toneladas de soja; motorista foi preso em flagrante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), apreendeu grande quantidade de maconha no final da tarde desta quinta (14), em Mandaguari, região norte do Paraná.

Por volta das 16h20, agentes da PRF realizavam operação de combate ao crime, em conjunto com a Denarc, em frente à Unidade Operacional da PRF em Mandaguari (UOp), na BR-376, quando visualizaram um caminhão se dirigindo à área de estacionamento da praça de pedágio, que fica cerca de 500 m da UOp da PRF.

Os policiais se deslocaram até o estacionamento e, em contato com o motorista, um homem de 43 anos, morador de Batayporã (MS), ele disse que havia parado para instalar um sistema de pagamento eletrônico de pedágio. Os policiais aguardaram o término do processo e levaram o caminhão para uma fiscalização mais aprofundada, na Unidade Operacional. Com os cães farejadores da Denarc, foi indicada a presença de droga no compartimento de carga.

Os policiais, então, subiram na carreta, que estava carregada com 30 toneladas de soja e descobriram vários fardos de maconha em meio ao carregamento.

Neste momento, os agentes estão escoltando a droga até uma cooperativa em Maringá (PR) para fazer o descarregamento da soja e posterior contagem e apreensão da maconha.

Diante dos fatos, o traficante, o caminhão e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Maringá para o registro do crime de tráfico de drogas, que tem uma pena máxima de 15 anos de prisão.