PRF descobre crack dentro de bateria de carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no final da manhã desta quarta (11), cinco quilos de crack que eram transportados dentro de uma bateria falsa de carro, em Cambé. Segundo a presa, ela levaria a droga de Cascavel (PR) para Paraíso do Norte (PR).

Por volta das 11 horas, agentes da PRF abordaram um Gol que era conduzido por uma mulher de 25 anos, esteticista, moradora de Foz do Iguaçu (PR). Durante a abordagem, a mulher se mostrou muito nervosa e entrou diversas vezes em contradição, durante a justificativa da sua viagem, razão pela qual os policiais elevaram o nível da suspeita de que algo ilícito estava sendo transportado.

Durante a vistoria, os agentes encontraram, no interior de uma bateria falsa, oito tabletes de crack, que após pesados, totalizaram cinco quilos da droga. O carro, que tinha placas de Curitiba (PR), possuía uma outra bateria, esta verdadeira, que estava instalada dentro do porta-malas. Ela disse aos policiais que levaria a droga de Cascavel para Paraíso do Norte. Ainda disse que essa era a sua segunda vez que fazia esse tipo de transporte.

Diante dos fatos, a mulher, a droga e o carro foram encaminhados para a Polícia Civil de Cambé para o registro do crime de tráfico de drogas, que tem uma pena máxima de 15 anos de prisão.