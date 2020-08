PRF atende gravíssimo acidente em São José dos Pinhais

No domingo (2), por volta das 22h20, na BR-277, no km 76, sentido litoral, em São José dos Pinhais, equipes da PRF atenderam um acidente do tipo engavetamento.

Por conta do nevoeiro, aliado à fumaça gerada por uma queimada em uma mata às margens da rodovia, a visibilidade ficou prejudicada. Em razão da restrição da visibilidade, alguns veículos se envolveram em uma colisão e permaneceram imobilizados sobre a via. Com isso, alguns ocupantes deixaram seus veículos e permaneceram na rodovia.

Uma carreta, que não conseguiu frear, colidiu com os veículos parados na rodovia, atropelando as pessoas que estavam no local.

Além da PRF, participaram do atendimento do acidente equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e concessionária Ecovia.

Preliminarmente, no local do acidente, foram registradas 34 vítimas, sendo 7 fatais, 2 gravíssimas, com risco de morte, 5 graves e 20 vítimas leves. Foram contabilizados cerca de 22 veículos envolvidos (16 carros, 5 motocicletas e 1 caminhão).

A Polícia Civil de São José dos Pinhais foi até o local, tomou o depoimento do motorista do caminhão e conduzirá as investigações.

A identificação das vítimas ficará a cargo do IML.

A rodovia foi liberada às 4h40.

Fonte PRF