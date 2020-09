PRF atende grave acidente no perímetro urbano de Maringá

Acidente ocorreu no início da madrugada deste domingo, 06 de setembro. O condutor foi socorrido com ferimentos graves

Na madrugada deste domingo, 06, por volta de 00h30min, no km 180 da BR 376, Av. Colombo em Maringá, um veículo Ford/Ka, com placas de Sarandi, colidiu em um poste no canteiro central da rodovia.

A PRF foi acionada e, chegando ao local, o condutor já havia sido socorrido pelo SIATE e encaminhado à Santa Casa de Maringá. Tratava-se do proprietário do veículo acidentado, um homem de 34 anos, de origem haitiana. Conforme levantamentos preliminares, o condutor seguia no sentido Maringá para Sarandi, quando perdeu o controle da direção, e colidiu com um poste que se encontrava no canteiro central da pista. De acordo com os socorristas do Corpo de Bombeiros, o motorista não apresentava sinais de embriaguez.

Além da sinalização e retirada do veículo da pista, a PRF realizou a colheita de informações relevantes e a verificação das possíveis causas do ocorrido, para posterior confecção do Boletim de Acidente de Trânsito.