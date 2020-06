PRF atende grave acidente na noite de sábado em Arapongas. Uma pessoa morreu.

Por volta das 18 horas e 10 minutos de sábado, 6, a Polícia Rodoviária Federal de Apucarana atendeu um acidente tipo colisão transversal que deixou seis pessoas feriadas e um óbito.

O acidente aconteceu em um retorno no Km 196, da BR 369. Um veículo Fiat Palio com placas de Faxinal, realizava um retorno em local permitido e sinalizado, porém o condutor não aguardou a passagem de um outro veículo que tinha preferência de passagem, sendo um Fiat Toro com placas de Cambé.

Com o avanço prematuro do Fiat Palio sobre a via, o condutor do Fiat Toro não conseguiu evitar a colisão. Com a violência do impacto uma pessoa que estava no veículo Palio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outros seis ocupantes foram encaminhados pra hospitais de Apucarana e Arapongas.

A vítima fatal, ainda não identificada, foi encaminhada para o IML de Apucarana.

O Boletim do acidente será confeccionado pela PRF.