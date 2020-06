PRF atende grave acidente em Apucarana

Sete vítimas foram encaminhadas para atendimento médico

Na noite deste domingo (21), por volta das 19h15, no km 5, da BR 376, em frente ao Posto Brasil Sul, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), foram acionados para atender a um grave acidente de trânsito.

Um veículo Fiat/Uno com placas de Arapongas-PR, que seguia sentido Arapongas a Apucarana, conduzido por um homem de 42 anos, colidiu violentamente em um Audi/A3, com placas de Pérola-PR, conduzido por um homem de 29 anos, que seguia sentido Apucarana a Arapongas e realizou conversão em local proibido pela sinalização, ocasionando a colisão.

O veículo Uno era ocupado por 07 pessoas, todas encaminhadas com lesões leves por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros para atendimento médico.

O condutor do Uno realizou teste de etilômetro que acusou que estava dirigindo sobre influência de álcool, com índice de 0,18 mg por litro de ar expelido pelos pulmões. Foi lavrado auto de infração que acarretará a suspensão da CNH por 12 meses e multa no valor de R$ 2.934,70.

O condutor do veículo Audi não sofreu nenhuma lesão. Ele estava com a carteira de habilitação cassada desde 2018 e recusou realizar o teste de etilômetro, que também acarretará uma multa de R$ 2.934,70 e responderá pelo crime de dirigir veículo automotor com carteira cassada, gerando perigo de dano, com a pena de detenção de seis meses a um ano, ou multa.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o remeterá ao Ministério Público Estadual.