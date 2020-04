PRF apreende vinho importado ilegalmente em Maringá

Mais de 400 garrafas de vinho importadas ilegalmente da Argentina foram apreendidas na noite desta quinta-feira, (9), em Maringá, região noroeste do Paraná.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), estavam em fiscalização no km 9 da BR 376, Contorno Norte de Maringá/PR, por volta das 21h45, quando abordaram uma caminhonete VW/Amarok com placas de São José do Rio Preto, interior do Estado de São Paulo, conduzida por um homem de 41 anos.

Ao iniciar a fiscalização os agentes perceberam que a caçamba e o banco traseiro do veículo estavam carregados de caixas de vinho argentino.

Após a solicitação da regularidade fiscal, o condutor apresentou uma Nota Fiscal das mercadorias aos agentes da PRF, porém esta, ainda que emitida por empresa regular, seu conteúdo apresentava inconsistências com o constatado pelos policiais.

Outro dado que chamou a atenção dos agentes foi que as bebidas não ostentavam rótulos em português, com informações obrigatórias sobre o produto.

Questionado, o condutor se limitou a dizer que saiu no dia anterior, quarta-feira, (8), de São José do Rio Preto/SP, já com as mercadorias e que seriam revendidas na região.

Com valor comercial em mais de R$ 60 mil reais, os vinhos foram apreendidos juntamente com a caminhonete e encaminhados ao depósito da Receita Federal em Maringá. Já o condutor, após identificado, foi liberado.

Após o prazo de apresentação para deslacração dos produtos na Receita Federal, caso o proprietário não apresente o devido desembaraço aduaneiro, além do perdimento das mercadorias, este responderá pelo crime de descaminho com pena que pode chegar a 4 anos de reclusão.