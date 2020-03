PRF apreende em Jandaia dois veículos cheios de cigarros do Paraguai

Os condutores conseguiram se evadir na mata

Em menos de uma hora a PRF apreendeu os dois veículos com cigarros contrabandeados do Paraguai.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 11h, no km 232 da BR 369, em Jandaia do Sul, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), realizavam uma fiscalização naquela região. Em determinado momento, deram ordem de parada a um veículo GM/Zafira com placas de São Paulo, que seguia sentido Bom Sucesso a Jandaia do Sul.

O condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade, e ao chegar no km 230, parou seu veículo de forma abrupta e se embrenhou no meio do mato. Foram realizadas buscas na região na tentativa de localiza-lo, porém não foi possível.

Dentro do veículo, haviam aproximadamente 15 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Antes da chegada do guincho para remoção deste veículo, por volta das 11h50, outro veículo também não obedeceu a ordem de parada.

Um GM/Kadett com placas de Osasco/SP, furou o bloqueio da PRF e após alguns metros, o condutor perdeu o controle do veículo, saiu da pista e parou no meio do mato.

Antes da chegada dos agentes, este condutor também conseguiu fugir.

Dentro do veículo haviam aproximadamente 10 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os agentes, após a apreensão dos veículos juntamente com os cigarros, os encaminharam ao depósito da Receita Federal em Maringá.