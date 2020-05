PRF apreende 500 oxímetros em Arapongas

Equipamentos chineses seriam vendidos em Ribeirão Preto (SP); material foi apreendido

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta (22), 500 oxímetros que eram transportados sem documentação fiscal, em Arapongas. Os aparelhos saíram de Foz do Iguaçu (PR) e seriam entregues em Ribeirão Preto.

Por volta do meio-dia, agentes da PRF abordaram um Ford Fiesta, conduzido por um homem de 38 anos, na BR-369. O motorista demonstrou muito nervosismo com a abordagem e por essa razão, os policiais elevaram o nível das buscas.

No interior do porta-malas, foram encontrados dois volumes que, abertos, continham ao todo 500 oxímetros, aparelho que afere a quantidade de oxigênio presente nas células e ajuda no monitoramento de oxigenação presente no sangue, largamente utilizado durante o período de pandemia.

Perguntado ao motorista, o mesmo não apresentou a documentação legal que o autorizaria a circular com as mercadorias apreendidas. Ele ainda disse que adquiriu os aparelhos em Foz do Iguaçu e os revenderia em Ribeirão Preto.

Diante dos fatos, os aparelhos foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal em Londrina (PR). O motorista foi liberado. Avaliado em cerca de R$ 150 cada, o total da apreensão foi de cerca de R$ 75 mil.

