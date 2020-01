Preso o marido que matou a própria esposa em Sarandi

Murilo Barbosa de 32 anos foi no velório da esposa, chorou, fez toda uma cena para que ninguém desconfiasse dele.

Detalhes do crime

Murilo trabalhava em um Supermercado na cidade de Maringá, ele saiu em seu horário de intervalo com uma moto passou no trabalho de sua esposa Jaciara Klogler de 28 anos, levou ela até a casa deles, e cometeu o ato de covardia, de crueldade, de barbaridade, matando a mãe de suas filhas com mais de 20 facadas, deixando a própria filha de 6 anos encontrar a mãe caida no banheiro morta, uma cena que vai ficar na cabeça dessa criança para o resto da vida.

Murilo após cometer o crime voltou para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Quando a filha e a babá encontrou o corpo, logo após ele foi avisado, então voltou para a cena do crime, chorando como se ele não soubesse o que teria acontecido, um assassino de sangue frio, que não pensou sequer em suas filhas. Como se não bastasse foi até o velório, participou, chorou com toda a família, e ainda sepultou a esposa, o verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Segundo informações o casal estaria em processo de separação.

A Polícia Civil de Sarandi não descansou sequer um minuto após esse crime bárbaro ter acontecido, colheu várias provas, imagens de câmeras de segurança, depoimentos, para chegar a prisão deste covarde. Ele foi preso em Nova Londrina pelos próprios policias de Sarandi. A Polícia encontrou também a faca e o celular da vítima que havia sumido.

Durante o deslocamento de Nova Londrina para Sarandi ele teria confessado o crime aos policias, e já na delegacia de Sarandi confessou também ao Delegado Adriano Garcia, de acordo com o Delegado a motivação do crime seria passional. Agora Murilo ficará a disposição da justiça.

Fonte: Eduardo Leandro https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=465634981057988&id=100028344701494