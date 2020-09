Presa dupla que planejava roubo na região

Investigadores da 17 SDP de Apucarana, São João do Ivaí e de Jandaia do Sul realizaram operação na cidade de São João do Ivaí e prenderam em flagrante dois indivíduos pela prática do crime de posse de arma de fogo.

Após receber informações de que os autuados iriam praticar um crime de roubo na região, a equipe policial deslocou para a cidade de São João do Ivaí.

Durante a realização de campana, foi visualizado uma movimentação suspeita na residência dos investigados e quando os investigados estavam saindo da residência, foram abordados.

Um dos indivíduos correu para o interior da residência sendo alcançado pelos Policiais Civis, que na sequência localizaram um revolver calibre 38, municiado com cinco munições.

Os indivíduos foram conduzidos para a Delegacia de Policia, onde foram autuados em flagrante pela Autoridade Policial.

Além da arma de fogo, também foi apreendida uma máscara balaclava, que seria utilizada para a pratica do crime de roubo.