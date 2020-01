Prepare-se para encarar o calendário de corridas do Paraná em 2020

O calendário de corridas do Paraná em 2020 está repleto de novidades para corredores amadores e profissionais, iniciantes e aqueles que já acumulam diversos quilômetros. Confira alguns destaques:

Circuito Jandaia do Sul de corrida e bike 1ª etapa (15 de março).

(15 de março). Circuito Jandaia do Sul 2ª etapa (17 de maio).

(17 de maio). Circuito Jandaia do Sul 3ª etapa (16 de agosto)

(16 de agosto) Circuito Jandaia do Sul 4ª etapa (18 de outubro)

(18 de outubro) Circuito Jandaia do Sul 5ª etapa (13 de dezembro).

Outras cidades:

V Ultramaratona Sand e Sun , em Matinhos (21 de março)

, em Matinhos (21 de março) Corrida da Mulher – Curitiba (08 de março)

– Curitiba (08 de março) Circuito Sesc de Corridas – Etapa União da Vitória (26 de abril)

– Etapa União da Vitória (26 de abril) 5ª Maratona Portal a Portal – Quatro Barras (03 de maio)

– Quatro Barras (03 de maio) Meia Maratona Internacional de Curitiba (14/06)

(14/06) 1ª Maratona de Ponta Grossa (13 de setembro)

(13 de setembro) Night Run 2020 – Etapa 1 – Curitiba (17 de novembro)

– Etapa 1 – Curitiba (17 de novembro) Maratona de Curitiba (15 de novembro).

O calendário completo de corridas no Paraná pode ser acessado em eucorro.com. E se você está pensando em entrar ou continuar no universo das corridas, aqui estão algumas dicas para que você possa se preparar para as provas do Paraná neste ano!

Esteja motivado!

Antes de mais nada é importante que você tenha paciência para conseguir evoluir de forma gradativa, nem que seja começando com uma caminhada.

Ninguém nasceu corredor e, como em quase tudo na vida, o mais importante é justamente começar, pois só assim será possível evoluir. Já para quem tem experiência na corrida mas acabou deixando os treinos de lado, é importante ter paciência para voltar aos poucos e logo conseguir recuperar o pace.

Tenha acompanhamento profissional

Um dos maiores benefícios da corrida é justamente o quanto ela é democrática e acolhedora. Mas, principalmente para os iniciantes e quem deseja evoluir com segurança, é importante o acompanhamento de um profissional de educação física. Além de traçar uma planilha com treinos específicos, esse acompanhamento poderá te ajudar a continuar motivado, alcançar metas e evitar lesões.

Corrida é qualidade de vida!

Corrida te inspira a ter qualidade de vida. Por isso é importante para um bom corredor manter uma alimentação saudável, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, não fumar, ter uma boa noite de sono, dentre outros hábitos.

Além disso, manter-se hidratado é fundamental antes, durante e depois da atividade física.

Outro ponto a ser destacado é a questão postural, muito importante durante a corrida. Fazer exercícios de alongamento é importante para manter a coluna sempre ereta. E lembre que as pisadas devem ser feitas do calcanhar para a ponta dos pés, evitando sobrecarregar os joelhos, quadris e colunas.

Use vestes e acessórios adequados

Para manter o ritmo na corrida com conforto e segurança, é essencial usar roupas leves e compatíveis com as condições climáticas, e também tênis adequados, o que inclui saber o seu tipo de pisada.

Além disso, investir em um smartwatch compatível com aplicativos onde você acompanha seu desenvolvimento, pode ser uma boa pedida.