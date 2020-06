A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul está concluindo a reforma da quadra de esportes situada no bairro Jardim das Flores. A obra está em ritmo acelerado aproveitando o momento em que o calendário de eventos esportivos está suspenso por conta da pandemia do coronavírus.

A quadra recebeu nova pintura, a iluminação foi toda reparada deixando a quadra novinha para que os moradores daquele bairro possam usufruir da melhor maneira.

Da assessoria PMJS